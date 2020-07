Halo 3 chega ao PC a 14 de julho

A 343 Industries anunciou que Halo 3 juntar-se-á, oficialmente, a Halo: The Master Chief Collection para PC, a 14 de Julho. Halo 3 é o quarto título que chega à colecção no PC, e estará disponível com o Xbox Game Pass, bem como na Steam e Windows 10. O jogo já faz parte da colecção, disponível na Xbox One.

A partir de 14 de Julho, os Spartans poderão terminar a luta entre o Covenant, a Flood e os humanos nesta emocionante conclusão da trilogia original Halo. Relembra 11 missões inesquecíveis e luta em 24 mapas multijogador, com uma personalização melhorada dos Spartans e um sistema de progessão totalmente novo, que abarca todos os jogos de Halo: The Master Chief Collection. Para além disso, os jogadores podem experimentar o criador dentro do jogo, graças ao modo Forge atualizado e mais desenvolvido, para permitir a criação de mapas multijogador tal qual como desejam, utilizando o modo Theater para comemorar os triunfos mais importantes.