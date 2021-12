Halo Infinite está disponível com o Xbox Game Pass

Hoje, às 18h00, o Halo Infinite ficou disponível nas consolas Xbox Series S|X e Xbox One, no PC através da Microsoft Store e Steam, e para todos os membros do Xbox Game Pass.

Quer estejas a jogar Halo desde o primeiro dia, quer esta seja a tua primeira aventura com o Master Chief, há muitas coisas diferentes para todos nesta experiência de Halo, que é considerada a maior, mais ampla e mais cheia de aventuras, até agora. Se és um membro Xbox Game Pass Ultimate, há ainda mais para ti, no multiplayer gratuito de Halo Infinite - um exclusivo revestimento de armas "Pass Tense", Challenge Swaps e 2XP boosts.

Se não te fartas das histórias sobre o universo Halo, a 343 Industries lançaram o podcast "Halo Infinite": Memory Agent", uma série original em áudio, disponível exclusivamente no Spotify. Ao longo de seis episódios, que já estão disponíveis, os ouvintes seguirão a história de um agente secreto solitário do Gabinete de Inteligência Naval enviado numa missão para transmitir informações críticas ao Master Chief. A captura - a sua memória reinicia-se a cada sete horas, forçando-a a confiar nos relatórios do Master Chief e do seu próprio companheiro de IA para tentar completar a sua missão. O podcast série está disponível a nível mundial, aqui.

As 343 Industries e a Xbox estão ansiosas por acolher a maior audiência de sempre de Halo Infinite através de mais plataformas de lançamento do que nunca. Para mais informações sobre o Halo Infinite, vai até ao post de hoje no Xbox Wire.

Obrigada e esperamos que não leias já este email, é bom sinal… significa que estás em Zeta Halo!!