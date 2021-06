Harry Kane e Marco Reus a caminho de Fornite

A Epic Games revelou, esta quarta-feira, que skins dos futebolistas Harry Kane e Marco Reus vão chegar a Fortnite, o seu popular atirador multijogador gratuito, a partir de 12 de junho.





Com o Europeu de Futebol prestes a arrancar, o capitão da seleção de Inglaterra e o internacional alemão, vencedor do prémio Jogador Alemão do Ano por duas ocasiões, fazem parte Icon Series e vão poder ser adquiridos em conjunto ou de forma separada.Como é habitual, os dois atletas vêm acompanhados pelos seus próprios emotes, HurriKane e Marcinho, respetivamente, e os seus acessórios.Entre 16 e 17 de junho, Fortnite vai também arrancar o evento UEFA EURO 2020 CUP, durante o qual os jogadores vão poder competir por prémios monetários e recompensas cosméticas. A primeira ronda vai ser aberta a todos, enquanto a segunda ronda vai acolher os melhores de cada região.