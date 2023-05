'Hero Of Justice Pack 2' já disponível para Dragon Ball Xenoverse 2

Hoje, o universo de DRAGON BALL XENOVERSE 2 expande-se com mais aventuras para explorar, com o "Hero of Justice Pack 2"! Não esperes mais e começa a jogar com o conteúdo vindo diretamente do filme Dragon Ball Super: Super Hero!

Novas personagens jogáveis estão neste DLC, que incluí Gohan (Beast), Orange Piccolo e Piccolo (Power Awakening)! O Hero o f Justice Pack 2 também inclui 4 missões paralelas adicionais e 2 missões extras, 7 habilidades adicionais, 5 novos trajes e acessórios, uma nova fase, 5 novas super almas e novas ilustrações de screen para descarregares.

O jogo já está disponível para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e é compatível com a PlayStation 5 e a Xbox Series X|S.