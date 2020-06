Hill Climb Racing 2 recebeu nova atualização

Apesar de já ter quase quatro anos, a Fingersoft continua a atualizar a segunda etapa das aventuras do piloto mais conhecido do mundo de Hill Climb Racing, Bill Newton.

O segundo jogo desde o princípio que se destacou do primeiro por trazer um modo online mas esta última atualização veio renovar as aventuras solitárias de Bill.

Com um visual também ele renovado, o modo aventura contém agora mais três pistas que, não sendo totalmente novas, vão dar muito mais trabalho do que as já conhecidas.

Os três percursos são baseados na Floresta, na Cidade e no Inverso já existentes mas com uma dificuldade maior, daí a escolha dos nomes Provas da Floresta, Cidade Intensa e Inverso Rigoroso para as novas corridas.

Por integrarem a categoria dos "Mapas Especiais" estas etapas não podem ser desbloqueadas com dinheiro. A Fingersoft introduziu um novo sistema neste modo em que há medida que vamos correndo também ganhamos pontos e subimos de nível, outra novidade por estas bandas solitárias: um ranking (começamos como um simples "Vagabundo" e o nosso objetivo será chegar a "Canoísta"). Ainda assim, só a melhor classificação de cada veículo em cada lugar é que fará o medidor de pontos aumentar e para as novas pistas será preciso correr nos seus equivalente mais acessíveis até alcançar a pontuação determinada.

De salientar também que há um número limite para as vezes que podemos jogar nos "Mapas Especiais", sendo precisar ter bilhetes para aqui correr (algo que já acontecia e mantém-se no Posto Avançado, onde viajamos pela Lua).

O foco no single player não fez, no entanto, com que este update deixasse de trazer outras novidades. Há uma nova taça para o multiplayer, a Milha Glaciar, novas skins para pilotos e veículos, a possibilidade de ganhar moedas a dobrar nalguns cenários e foram corrigidos alguns bugs, entre outras modificações.

Autor: Filipe Silva