HITMAN 2, GreedFall e Dead Cells no PlayStation Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. O aclamado HITMAN™ 2, GreedFall e Dead Cells são os jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

O Agente 47 chega este mês ao PlayStation™Now em HITMAN™ 2 . Viaja pelo mundo e localiza os teus alvos em locais exóticos ou florestas tropicais sombrias e perigosas. Ninguém está a salvo do assassino mais mortífero do mundo: o Agente 47. Prepara-te para viver a melhor história de um thriller de espionagem. A tua missão é eliminar o esquivo Shadow Client e descobrir a sua milícia. Porém, ao conheceres a verdadeira identidade do teu alvo e a verdade sobre o passado do Agente 47, o teu mundo nunca mais será o mesmo. HITMAN™ 2 estará disponível no PlayStation™Now até 1 de fevereiro de 2021.

GreedFall chega também ao PlayStation™Now neste mês de agosto. Explora terras desconhecidas ao pores os pés numa ilha remota que emana magia, repleta de tesouros, segredos esquecidos e criaturas fantásticas. Em GreedFall poderás

forjar o destino deste novo mundo, fazendo aliados e traindo companheiros e fações inteiras. Envolve-te numa verdadeira experiência de RPG, conclui missões e cumpre objetivos de inúmeras formas: através de combate, diplomacia, traição ou subterfúgio.

Destaque também para a entrada no catálogo do PlayStation™Now de Dead Cells. Nesta aventura misteriosa, terás de descobrir o que está acontecer numa ilha aparentemente amaldiçoada. Dead Cells abre as portas a um mundo interconectado, muitas opções de rumos e habilidades desbloqueáveis com a adrenalina que traz a ameaça da morte permanente. Dead Cells estará disponível no PlayStation™Now até 1 de fevereiro de 2021.

Para além destes títulos, juntam-se ao catálogo do PS Now mais seis títulos: Power Rangers Battle For The Grid, The Sinking City, AO Tennis 2, WRC 8 FIA World Rally Championship, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr e Pure Farming 2018.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.