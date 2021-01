HITMAN 3 chegou ao PlayStation VR

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que HITMAN 3, o último título da icónica saga protagonizada pelo letal Agente 47, já está disponível para o PlayStation®VR e pode ser jogado tanto na PlayStation®4 (com atualização gratuita para a PlayStation®5) como na PlayStation®5.





Desenvolvido pela IO Interactive, HITMAN 3, que é o emocionante desfecho da trilogia World of Assassination, chega hoje ao PlayStation®VR com novos detalhes. O jogo em realidade virtual girará em torno da imersão, já que permite aos jogadores encarnar, na primeira pessoa, o letal Agente 47 e interagir com mundos abertos super detalhados.Jogar HITMAN 3 em realidade virtual altera por completo a forma com que os jogadores vivenciam esta história, já que lhes dá a oportunidade de mergulharem no universo do jogo através de uma perspetiva única na primeira pessoa.O título conta com um suporte completo para as mais de 20 localizações da trilogia original. Para além disto, o jogo inclui uma nova camêra multifuncional, novas formas de interagir com o mundo e, entre outras coisas, um sistema de progressão unificado.De lembrar que, em HITMAN 3, o Agente 47 regressa no seu estilo impiedoso para levar a cabo os contratos mais importantes da sua carreira. Quando o pó assentar, 47 e o mundo que o rodeia nunca mais serão os mesmos. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de visitar locais exóticos e meticulosamente detalhados, recheados de oportunidades criativas, num mundo tátil e imersivo que lhes oferece uma variedade de escolhas e maneiras novas de jogar.Todos os locais de HITMAN e de HITMAN 2 podem ser importados para HITMAN 3, permitindo aos jogadores jogarem cada um dos episódios da trilogia World of Assassination. O seu progresso no HITMAN 2 é transportado diretamente para o HITMAN 3.Na PlayStation®5, HITMAN 3 utiliza ao máximo o potencial da consola, incluindo suporte para 4K HDR a 60 FPS. O título está disponível, a partir de hoje, tanto na PlayStation®Store (Edição Standard e Deluxe Edition) como nos pontos de venda habituais por 69,99€ (PVP estimado) e PEGI 18.