Altenum Wars, PEGI 16, foi eleito como jogo extra do mês para os subscritores de PlayStation®Plus de Espanha e Portugal, e está disponível para descarga até 4 de junho, sem custos adicionais.

HIVE: Altenum Wars é um envolvente shooter que pode ser jogado por até dez jogadores, numa batalha épica pelo controlo do Altenum, um combustível fundamental no século XXVI. As batalhas travadas pela posse deste valioso recurso, terão lugar em Hexadiums, um território marcado por cenários hexagonais nos quais cada setor tem a sua própria gravidade, plataformas, esconderijos, e espaços abertos, a combinação ideal para um título de ação desenfreada.

Da autoria do estúdio espanhol Catness Game Studios, HIVE: Altenum Wars foi desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents Games Camp Valencia. A iniciativa, que está em funcionamento em Madrid, Bilbao, Sevilha e Valência, permite juntar num mesmo espaço criativo diferentes estúdios e fornecer-lhes kits de desenvolvimento para a PS4®, apoio técnico e legal e uma campanha de comunicação e marketing em meios próprios para apoiar o lançamento dos respetivos jogos. O objetivo é publicar anualmente os títulos dessas equipas para a PS4®.









Autor: João Seixas