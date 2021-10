Hoje é dia de FIFA 22 Challenge e o 'nosso' Diogo Jota está lá

O EA SPORTS FIFA 22 Challenge, powered pela Adidas, junta futebolistas profissionais com alguns dos melhores jogadores de FIFA do mundo no campo virtual. Durante este evento de um dia, os concorrentes vão juntar-se e representar a Team EA e a Team Adidas numa série de eliminatórias. O português Diogo Jota, como habitualmente, vai marcar presença.





Sintoniza nos canais oficiais de esports da EA SPORTS FIFA Twitch e YouTube na quinta-feira, 21 de outubro, às 19h00, uma vez que alguns dos maiores talentos da Europa trocam as suas botas por controladores.

Equipa EA

1. Timo Werner (Chelsea) e SaNkHs (Case Esports)

2. Adebayo Akinfenwa (Wycombe Wanderers) e Tom (Excel Esports)

3. Diogo Jota (Liverpool) e Tekkz (Fnatic)

4. Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) e Levi (Team Gullit)

Equipa Adidas

1. Weston McKennie (Juventus) e RocKy (Team Vitality)

2. Pedri González (FC Barcelona) e Gravesen (DUX Gaming)

3. Ferran Torres (Manchester City) e Matias (Team Heretics)

4. Callum Hudson-Odoi (Chelsea) e Lisa (esports JLingz)

Precursor do FIFA 22 Global Series (FGS 22), o FIFA 22 Challenge marca a primeira competição de FIFA 22 sancionada pela EA que apresentará a competição 2-vs.2 - um novo formato que se tornará um pilar ao longo da temporada de FGS 22.

O evento contará com um programa abrangente de recompensas de espectadores, proporcionando aos espectadores a oportunidade de ganhar itens exclusivos de vaidade e fichas FGS para sintonizar.

Dependendo do tempo gasto a assistir, os espectadores que ligarem as suas contas Twitch e EA serão premiados com itens no jogo, como um kit Adidas 99, Adidas 99 Stadium Dressing, Team Gullit e DUX Gaming badges e kits, e fichas FGS, que podem ser trocadas por packs.

Além disso, a EA revelará uma nova atualização de conteúdo Fifa Ultimate Team em parceria com a Adidas que chega em novembro.