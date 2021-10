Horizon Forbidden West: Apresentadas as novas habilidades de Aloy

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a segunda publicação no Blog Oficial da PlayStation da série onde os estúdios Guerrilla revelam tudo sobre a viagem e sobrevivência da Aloy no Forbidden West. Este artigo aborda as novas habilidades que a Aloy irá desenvolver na nova fronteira, enquanto o primeiro artigo desenvolveu a evolução da Aloy e pode ser consultado aqui.

Neste artigo, David McMullen, Lead Systems Designer na Guerrilla fala sobre o processo de desenvolvimento, os desafios que o acompanham e porque foi um objetivo para a equipa aumentar a liberdade dos jogadores ao longo da aventura da Aloy. Dennis Zopfi, Lead Combat Designer, partilha ainda algumas histórias sobre a forma como a equipa expandiu as suas principais características no Horizon Forbidden West.

Na sequela de Horizon Zero Dawn, construída com o mesmo princípio de liberdade num mundo aberto, foram acrescentadas novas ferramentas, novos perigos e ameaças, e a Aloy irá que desenvolver novas capacidades e descobrir novas formas de se mover no mundo de Forbidden West. Será possível escalar com mais liberdade e encontrar uma maior diversidade de máquinas que podem ser montadas. Ainda, a nova capacidade de nadar debaixo de água permite a exploração do mundo a um nível totalmente diferente e o Shieldwing oferece uma melhor visão do mundo de Horizon Forbidden West, para além de ser uma forma mais rápida de descer de grandes alturas.

Horizon Forbidden West que já se encontra disponível para reserva na PlayStation®Store para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e junto dos retalhistas, com chegada dia 18 de fevereiro de 2022, apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo. Com o Tempest 3D Audio Tech da consola PS5TM, com auscultadores estéreo, é possível escutar o sussurrar da vegetação ao sabor do vento, os pássaros a esvoaçar e grandes máquinas mecânicas a nadar na água, à medida que exploras ambientes repletos de vida selvagem e máquinas.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa que oculta novas e misteriosas ameaças. Explora territórios distantes, enfrenta máquinas ainda mais temíveis e fica a conhecer peculiares tribos novas no regresso ao mundo pós-apocalíptico no futuro distante de Horizon. Tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.