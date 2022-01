Horizon Forbidden West atinge fase Gold

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia, através do Blog Oficial da PlayStation®, que o aguardado Horizon Forbidden West, um RPG de ação épico dos estúdios Guerrilla, que chegará em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, no próximo dia 18 de fevereiro, totalmente localizado em português, atingiu a fase Gold, o que significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado.

Nos últimos meses, os estúdios Guerrilla têm vindo a revelar uma seleção de máquinas em ação, localizações e as cidades das tribos que habitam o mundo de Horizon, tudo capturado na consola de nova geração. Como forma de celebração por atingir a fase Gold, através do Blog Oficial da PlayStation®, os estúdios Guerrilla partilharam curtos vídeos de jogabilidade capturados na PlayStation®4 Pro, como a cidade de Plainsong, a casa dos Utaru, onde se vislumbra o seu estilo de vida e construções serenas e defensivas, os perigosamente ágeis Clamberjaws, que prometem dar luta quando encontrados na natureza, e ainda os Bristlebacks, máquinas inimigas que se revelam um oponente digno, especialmente quando encontrados em manadas.

Neste título AAA junta-te à Aloy, cerca de seis meses depois dos acontecimentos de Horizon Zero Dawn, na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa, que oculta novas e misteriosas ameaças.

A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Horizon Fobidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo. Com o Tempest 3D Audio Tech da consola PS5TM, com auscultadores estéreo, é possível escutar o sussurrar da vegetação ao sabor do vento, os pássaros a esvoaçar e grandes máquinas mecânicas a nadar na água, à medida que exploras ambientes repletos de vida selvagem e máquinas.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).