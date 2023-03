Horizon Forbidden West: Burning Shores já está disponível para reserva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que as reservas da nova expansão de Horizon Forbidden West™, que se chama Burning Shores e chegará à PlayStation®5 no próximo dia 19 de abril, já estão disponíveis.

Para além disto, a SIE anunciou também que, aqueles que reservarem Horizon Forbidden West™: Burning Shores, receberão os seguintes itens/ bónus digitais: Roupa Maré Negra e Arco de Precisão Maré Negra.

A expansão Burning Shores traz mais conteúdos ao incrível Horizon Forbidden West™, incluindo novas narrativas, personagens e experiências numa nova região repleta de desafios. Aqui, a sul das terras dos Tenakth, vários séculos de erupções vulcânicas e atividade sísmica transformaram as ruínas de Los Angeles num arquipélago traiçoeiro, e cabe aos jogadores ajudarem a Aloy a enfrentar uma nova ameaça ao planeta, que se esconde nas zonas mais perigosas.

Para acederem a esta expansão os jogadores terão de concluir a história principal (incluindo a Singularidade) na versão da PlayStation®5 do Horizon Forbidden West™. No final da missão principal, a expansão começa quando os jogadores receberem uma chamada no Foco da Aloy.

A propósito deste anúncio importa ainda lembrar que o incrível Horizon Forbidden West™ continua disponível no catálogo de jogos do PlayStation®Plus.