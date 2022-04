Horizon Forbidden West recebe novo trailer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou um novo trailer de jogabilidade, com imagens capturadas na PlayStation®4 Pro, de Horizon Forbidden West, o exclusivo PlayStation® desenvolvido pelo estúdio Guerrilla Games, que narra as aventuras de Aloy, uma das personagens mais icónicas da PlayStation®.

No trailer é possível observar vários biomas que estão presentes no jogo, assim como várias armas que Aloy usa para combater e uma seleção das imponentes máquinas e mecânicas de combate do título. Este conteúdo, carregado de ação, mostra a potência da PlayStation®4 Pro e a incrível experiência que Horizon Forbidden West oferece nela.

De recordar que Horizon Forbidden West está disponível em várias versões diferentes: Edição Standard (disponível na PlayStation®Store e pontos de venda habituais por um PVP estimado de 79,99€ - versão PlayStation®5 – ou de 69,99€ - versão PlayStation®4); Edição Digital Deluxe (disponível por 89,99€ na PlayStation®Store), Edição de Colecionador e Edição Regalla.