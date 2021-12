Horizon Forbidden West: Revelado novo trailer de jogabilidade

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou, durante a transmissão ao vivo dos The Game Awards 2021, um impressionante trailer de jogabilidade que destaca as novas ameaças que Aloy, a incrível protagonista do jogo Horizon Forbidden West, a aguardada sequela de Horizon Zero Dawn dos estúdios Guerrilla, terá de enfrentar. O título tem data de lançamento a 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já pode ser reservado na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

No mais recente trailer Aloy enfrenta máquinas majestosas e ameaçadoras na fronteira do Forbidden West, como Shellsnapp, Clamberjaw e Tideripper e conta com novas armas como Grapping Hook, Pullcaster e Spike Thrower para se defender, e novas habilidades como nadar debaixo de água e o Shiedlwing para escapar e explorar esta nova misteriosa fronteira repleta de desafios e oportunidades. O trailer mostra ainda Aloy numa variedade de trajes, sendo que, para cada situação, os jogadores poderão equipar Aloy com as armas e traje mais apropriados para cada combate.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa que oculta novas e misteriosas ameaças. Explora territórios distantes, enfrenta máquinas ainda mais temíveis e fica a conhecer peculiares tribos novas no regresso ao mundo pós-apocalíptico no futuro distante de Horizon.

Tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Horizon Forbidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 fps onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos, gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™ e ainda o Tempest 3D Audio Tech da consola PS5TM com auscultadores estéreo, onde é possível escutar o sussurrar da vegetação ao sabor do vento, os pássaros a esvoaçar e grandes máquinas mecânicas a nadar na água, à medida que exploras ambientes repletos de vida selvagem e máquinas.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).