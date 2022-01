Horizon Forbidden West: Vídeo de bastidores revela alguns elementos do elenco

A Sony Interactive Entertainment (SIE) divulgou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, um vídeo de bastidores com a revelação de alguns elementos do elenco original de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla, já disponível no canal de Youtube da PlayStation®Portugal. A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn tem data de lançamento a 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

O vídeo de bastidores começa por apresentar Ashly Burch, que desempenha novamente o papel de Aloy, onde a atriz e menciona que a heroína de Horizon Forbidden West é uma personagem interessante de interpretar e que, depois de aprender muito sobre si e sobre o mundo em Horizon Zero Dawn, Aloy será colocada à prova, desempenhando um papel diferente na fronteira do Forbidden West.

São também apresentadas personagens já conhecidas de Horizon Zero Dawn, tal como Sylens, interpretado pelo músico e ator Lance Reddick, Varl, o amigo leal de Aloy, interpretado pelo ator John MacMillan, e Erend, o guerreiro Oseram, desempenhado pelo ator John Hopkins.

Tal como revelado no trailer de história, Aloy contará com novos companheiros enquanto se aventura na fronteira do Forbidden West, como Kotallo, interpretado pelo ator Noshir Dalal, e Tilda, interpretada pela atriz Carrie-Anne Moss, uma personagem misteriosa e interessante.

De mencionar que a PlayStation®Portugal convida todos os jogadores a assistirem ao episódio do MODO PlayStation, já disponível no canal de Youtube da PlayStation®Portugal, com a reação dos apresentadores Gonçalo Morais e Marta Casaca ao fantástico trailer de história de Horizon Forbidden West, revelado ontem, dia 19 de janeiro.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo.

Poderás descobrir este RPG de ação, totalmente localizado em português, a partir de 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, já disponível para reserva nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).