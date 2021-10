Hot Wheels Unleashed: Um 'arcade racer' que nos enche as medidas

Hot Wheels Unleashed, desenvolvido e publicado pela Milestone para a série Hot Wheels, já chegou ao mercado. O jogo foi lançado para o Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Microsoft Windows, e é uma delícia para os amantes de velocidade e para todos os que seguem a popular franquia que há décadas anima a vida de miúdos e graúdos, seja com os míticos carrinhos de brinquedo, seja nos videojogos.

E apesar de muitas vezes a excitação inicial de testar um jogo nos toldar o discernimento, a verdade é que podemos dizer com alguma segurança que se trata de um dos grandes arcade racers dos últimos tempos.

Os processos são simples, os gráficos de tremenda qualidade e a jogabilidade é fenomenal, transformando este jogo numa experiência muito positiva para quem gosta de acelerar com os lendários veículos Hot Wheels.

Recorde-se que a Milestone teve a iniciativa de resgatar os direitos do jogo e apresentar esta nova experiência Hot Wheels. E o resultado é de tremenda qualidade, permitindo que esta lufada de ar fresco inunde o universo de videojogos como uma alternativa muito interessante a outros jogos de carros, mais sérios e, inevitavelmente, mais complicados.

A criatividade dos utilizadores também é colocada à prova. Com o editor de pistas podemos aproveitar o ambiente que nos rodeia para construirmos uma pista à nossa medida, com todas as configurações que desejarmos e onde podemos definir tudo, das voltas aos turbos especiais, passando pelos inevitáveis obstáculos e elementos especiais. No final podemos partilhar online as nosss criações e, obviamente, testar as dos outros jogadores à volta do mundo.

Existem laivos de TrackMania e de MicroMachines neste novo videojogo? Existem! E isso interessa alguma coisa? Muitos, porque quando a inspiração vem dos melhores, tudo corre de feição. Os pequenos veículos estão de volta, cheios de força e com uma qualidade que promete cativar até alguns dos gamers que nunca jogaram nenhum dos títulos anteriores da franquia.