Housemarque apresenta inimigos de Returnal em novo trailer

A poucas semanas do lançamento de Returnal, o aguardado jogo de ação roguelike na terceira pessoa que chegará em exclusivo à PlayStation®5 já no próximo dia 30 de abril, a Housemarque dá a conhecer, através de um novo vídeo, a variedade de inimigos que Selene terá de enfrentar ao longo da sua jornada. Para além de revelar os seus nomes, o estúdio mostra ainda algumas imagens destas criaturas únicas e temíveis que irão testar as capacidades de sobrevivência dos jogadores em Atropos, onde cada ambiente terá os seus próprios inimigos.

Neste novo trailer, a Housemarque apresentou alguns como o Mycomorph, uma grande entidade de aparência fúngica que consegue lançar os seus próprios esporos, que abrandam os movimentos do alvo, o Titanops, que se move rapidamente e procura aproximar-se do seu alvo lançando-se e saltando na sua direção para o mutilar com o seu membro laminado ou, entre outros, o Gorgolith, um predador de emboscadas que se encobre sob a areia e que consegue usar a sua cauda ou língua para atacar.

O estúdio explica que, quando criaram os inimigos orgânicos de Returnal, se inspiraram nas criaturas bioluminescentes que habitam as profundezas dos nossos oceanos que, nas palavras do Diretor Criativo, Harry Krueger, "são as criaturas mais alienígenas que podemos encontrar na Terra" já que têm tanto de majestoso e belo como de aterrador. Krueger acrescenta ainda que a Housemarque criou a sua própria tecnologia de efeitos visuais para os tentáculos destas criaturas, o que permitiu criar mecânicas muito interessantes que os jogadores descobrirão durante o jogo.

Para conhecer mais detalhes sobre as criaturas de Returnal visita o Blog Oficial da PlayStation.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda:

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital