Housemarque apresenta parte da banda sonora de Returnal

A poucas semanas do lançamento de Returnal, o aguardado jogo de ação roguelike na terceira pessoa que chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril, a Housemarque apresentou parte da banda sonora do título e deu a conhecer a sua primeira faixa musical, The Crash, inspirada na aterragem forçada de Selene em Átropos, um planeta alienígena hostil em constante mudança. Tanto esta faixa musical como a restante banda sonora são obra de Bobby Krlic que, para além de se apresentar com o nome artístico The Haxan Cloak, compôs a banda sonora do filme de terror Midsommar (2019).

Em Returnal Krlic apresenta uma paisagem sonora malévola e assustadora que combina perfeitamente com o planeta e a exploradora da ASTRA que se encontra presa nas profundezas de um mistério cósmico. O álbum de Returnal será lançado no dia 30 de abril juntamente com o jogo como parte da sua Edição Digital Deluxe e chegará às plataformas de streaming no dia 7 de maio. O álbum inclui uma série de misturas únicas criadas especialmente por Krlic para este formato.

Numa entrevista dada ao Blog Oficial da PlayStation®, Krlic fala das inspirações e do processo criativo deste projeto, que lida com muitas emoções: "A determinação… A tristeza, a confusão… Uma ameaça constante e um terror que nunca desaparece completamente durante o jogo… Trata-se de descobrir como é que todas essas coisas se complementam e, teoricamente, fazer com que tudo se encaixe, mas nada deixe de se mover".

Krlic tentou realçar a sensação de ameaça que envolve Selene em toda a composição o que, segundo ele, para além de ser aterrorizante, também aumenta a força da protagonista, uma das suas qualidades mais importantes.

Podes ouvir The Crash aqui e ler a entrevista completa no Blog Oficial da PlayStation®.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda:

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital