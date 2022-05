Iberanime em Lisboa tem novidades: Bee Engineering desenvolveu jogo que dá prémios aos participantes

A Nectar Interactive, unidade de experiências digitais da Bee Engineering, foi a responsável pelo desenvolvimento de uma 'slot machine' alusiva ao Iberanime – o maior evento de cultura pop japonesa em Portugal. Até ao início do espetáculo, que acontece a 21 e 22 de maio na FIL – Feira Internacional de Lisboa, o jogo estará disponível para os interessados em receberem prémios: 30% de desconto em um pop figure de oferta e uma t-shirt à escolha do vencedor, são exemplos dos prémios atribuídos.Ao entrarem neste, os concorrentes dispõem de 10 spins para amealharem pontos. Para jogarem mais rondas, os interessados podem aceder a códigos que vão sendo disponibilizados pela conta de instagram do Iberanime. No final, são contabilizados os pontos de cada jogador e definidos os vencedores. O jogo ativo desde 17 de abril e será realizado durante 6 Seasons, que correspondem a semanas. Nas primeiras 4 seasons registaram-se mais de 800 utilizadores e mais de 50 mil spins."A slotmachine que desenvolvemos para o Iberanime representa mais um trabalho que temos vindo a desenvolver na área de desenvolvimento de soluções de jogos para responder às necessidades das empresas e organizações", afirma José Leal e Silva, Diretor Executivo da Bee Engineering. "A criação deste advergame pretende criar brand awareness sobre o evento ao alcançar os participantes de uma maneira envolvente".Além da slotmachine, a Bee Engineering expandiu a sua parceria com o Iberanime através da sua presença no evento. A tecnológica vai estar presente no stand 210, do pavilhão 2, onde irá ter à disposição uma nova experiência digital. Será ainda a responsável pelo workshop "East vs West – influências da cultura na produção de videojogos", através da apresentação que será efetuada por Paulo Piriquito, Sérgio Sequeira e Matheus Girotto, colaboradores da Nectar Interactive.A Bee Engineering utilizou também o Spin By Nectar, uma solução semelhante, para o World Corporate Golf Challenge 2022. Através do seu telemóvel, os participantes do torneio podem aceder ao jogo e darem spin ao advergame, de forma a ganharem prémios imediatos. Esta experiência digital está disponível em cada uma das etapas– Quinta do Perú, em Lisboa (21 de maio), Axis Ponte de Lima (4 de junho) e na final no Royal Óbidos (16 de julho). Os participantes ganham prémios atribuídos por parceiros do evento."À semelhança do que desenvolvemos para o Iberanime, o Spin by Nectar também tem como premissa aproximar a comunidade em torno do evento. As interações, o espírito de competitividade e a possibilidade de serem recompensados com prémios aliciantes torna o jogo um sucesso", afirma José Leal e Silva. "A Nectar Interactive desempenha um papel importante no aumento do engagement de empresas, organizações e eventos com a criação de iniciativas como estes advergames".Nas duas primeiras etapas do torneio – que decorreram no Amendoeira Golf Resort, em Silves, e no Santo da Serra, na Madeira – registaram-se uma média de 76 participantes.