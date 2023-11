Immortals of Aveum anuncia 'The Echollector Update'

A equipa da Ascendant Studios abriu a cortina sobre a maior atualização para Immortals of Aveum até hoje - The Echollector Update! Com lançamento previsto para 16 de novembro, a Atualização 1.0.6.0 inclui novos conteúdos jogáveis, equipamentos e lore na atualização de conteúdo de jogabilidade gratuita, "The Echollector", adiciona novos modos altamente solicitados como New Game+ e Grand Magnus Difficulty,e inclui ainda mais melhorias de desempenho e aprimoramentos.

Além disso, os jogadores novos em Immortals of Aveum vão começar a sua jornada com o Free Trial para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ou na demo para PC na Steam, que será lançado na segunda quinzena de novembro.