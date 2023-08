Immortals of Aveum: O homem dos feitiços já chegou

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e os Ascendant Studios lançam Immortals of Aveum™, um jogo single-player, first-person magic shooter alimentado pela incrível tecnologia do Unreal Engine 5.1 e passado num universo de fantasia original. Desenvolvido por um novo e independente estúdio AAA composto por veteranos da indústria, com diversos galardões e publicado sob o selo EA Originals, Immortals of Aveum coloca os jogadores num universo de fantasia visceral e cinemático que combina personagens modernas e uma campanha conduzida pela história com ação intensa baseada em magia, exploração do mundo e resolução de puzzles. Invoca o teu poder, para a Everwar, e salva os reinos a partir de hoje na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da EA App, Steam e Epic Games Store em todo o mundo.

Immortals of Aveum conta a história de Jak (Darren Barnet), que descobre que é um 'Unforeseen' capaz de usar magia e encontra-se preso no meio de uma Everwar furiosa. Recrutado sob a tutela da poderosa General Kirkan (Gina Torres) e uma elite de chamados Immortals, Jak tem de dominar todas as três cores da magia – azul, verde e vermelho. Com poderosos manipuladores de magia e legiões de soldados em ambos os lados da Everwar, Jak e os Immortals vão ter de descobrir os mistérios do passado problemático de Aveum, caso haja alguma esperança de mudar o rumo da Everwar e derrotar Sandrakk, o poderoso senhor da guerra de Rasharn e o seu misterioso tenente, simplesmente conhecido por The Hand.

"Fundei os Ascendant Studios com o objetivo de criar um magic shooter na primeira pessoa que vos fizesse sentir como um poderoso battlemage," disse Bret Robbins, CEO e Game Director nos Ascendant Studios. "Nós construímos uma world-class team, aprendemos o Unreal Engine 5, e criámos sistemas de combate incríveis e história do zero – tudo através das adversidades do Covid. Tem sido a melhor experiência da minha vida profissional. Com a ajuda dos nossos parceiros na EA Originals, conseguimos tornar os nossos sonhos realidade e transformar esta ideia maluca em realidade. Esperamos que a adorem!!"

Immortals of Aveum leva os jogadores a uma jogabilidade visceral e recheada de ação, testando as habilidades dos jogadores num combate rápido e fluído que é fácil de aprender e satisfatório de dominar. Legiões de forças de Rasharnian estão no caminho dos jogadores à medida que aprendem a lançar 25 diferentes tipos de feitiços, combos astuciosos e contra-ataques bem aplicados. Com um grande sistema de progressão com mais de 80 Talents únicos, há muitas formas de construir personagens e ainda mais formas de esmagar inimigos. Os jogadores serão recompensados por experimentarem diferentes tipos de jogo e podem esperar uma experiência incrivelmente rápida onde a magia está no centro tanto do ataque como da defesa.

Para lá do combate, o mundo de Aveum oferece um universo único de fantasia com uma história rica, puzzles e localizações únicas. Das luxosas florestas de Lucium, até aos picos recheados de neve de Kalthus e caves recheadas de lava de Calderas, explora mais de uma dezena de biomas diferentes recheados de inimigos vibrantes, conteúdo adicional, lutas com bosses e mais. Disfruta de uma história emocionante com personagens incríveis, com as vozes de Gina Torres como General Kirkan (Firefly, Suits), Darren Barnett como Jak (Never Have I Ever, Gran Turismo), Antonio Aakeel (Slow Horses, I Came By) como Devyn, e Lily Cowles (Roswell, New Mexico, Call of Duty: Black Ops Cold War) como Zendara.

"Os Ascendant Studios quebraram as normas dos FPS com Immortals of Aveum," disse Jeff Gamon, General Manager da EA Partners. "Desde que a EA Originals começou em 2016, temos procurado estúdios que estão a criar novas formas de jogar, que não têm medo de abalar e estão numa missão para criar novos títulos de qualidade para os jogadores. Todos nós na EA estamos entusiasmados por ver os jogadores colocarem de lado as armas que tanto conhecem e pegarem num Sigil e empunhar uma batalha mágica neste blockbuster refrescante, novo, desafiante e recheado de ação da talentosa equipa nos Ascendant!"

Immortals of Aveum está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Steam e Epic Games Store por €69.99 (PC) e €79.99 (consoles). Os jogadores que comprarem a Deluxe Edition por €79.99 (PC) e €89.99 (consolas) vão receber um sigil único, três anéis, duas braceletes e três totems; todas elas valiosas peças na luta para salvar Aveum.* Os membros do EA Play Pro vão receber acesso à Deluxe edition na EA App†.