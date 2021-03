Incerteza até ao final na eLiga Portugal Uber Eats

A maior competição nacional de Futebol Virtual está ao rubro. Disputados os primeiros jogos da terceira jornada, impera a indecisão em todos os grupos e só nas derradeiras semanas serão conhecidas as equipas apuradas.

O até agora invicto eFCPorto SoccerSoul foi surpreendido pelo CS Marítimo, que bateu os dragões por um aglomerado de 5-4 e alcançou a primeira vitória nesta Temporada.

Também no Grupo B, o Rio Ave FC K1CK deixou a última posição da tabela, graças a um triunfo, por 3-0, frente ao FC Paços de Ferreira. Assim, apenas três pontos separam o primeiro do último classificado.

Já o FC Famalicão deu um passo de gigante rumo aos Playoffs, ao bater o Moreirense FC EGN Esports por 6-3. O triunfo faz dos famalicenses líderes, à condição, do Grupo C, numa jornada em que vão beneficiar ainda do confronto entre Vitória SC e CD Nacional Apogee.

Também o Boavista FC conseguiu três pontos preciosos, ao superar o Gil Vicente FC, por 3-2.

A terceira jornada da Temporada de Primavera termina esta quarta-feira, data em que vão decorrer, em direto no Twitch da eLiga Portugal Uber Eats, os quatro jogos restantes.

Consulte todos os resultados e a tabela classificativa em esports.ligaportugal.pt ou no Instagram Oficial da competição.