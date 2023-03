'Infants' já estão disponíveis no The Sims 4

A EA e a Maxis anunciaram hoje que Infants - uma nova fase da vida - já está disponível em uma atualização de jogo base para The Sims 4 no PC via aplicação EA, Mac® via Origin, Steam®, Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Para começar a desfrutar de tudo o que Infants têm para oferecer, os Simmers podem adotar um Bebé, encontrar o seu local WooHoo favorito para deixar a natureza seguir o seu curso, experimentar uma nova interação disponível, Science Baby, que permite aos Sims usar material genético para ter um novo bebé através da ciência, ou dirigir-se diretamente ao Create-a-Sim para começar a personalizar o seu Bebé. Através do CAS, os jogadores podem criar e modificar o seu Bebé através de uma vasta gama de adoráveis roupas, penteados, traços que afetam a personalidade de um Bebé e muito mais. Os jogadores também poderão personalizar o seu berçário de sonhos com móveis e decoração perfeitos para uma noite de sono de qualidade para seu bebé.

Assim como na vida real, os bebés vão começar a desenvolver a capacidade de expressar necessidades, emoções e sentimentos, e os membros da família de todas as idades podem nutrir o bebé e observar como o pequeno Sim cresce. Os cuidadores podem descobrir novas formas de brincar e cuidar dos seus bebés com o Changing Station e o Infant Playmat. Quanto mais os membros da família interagem com os Infants, mais vínculos se formam através de interações regulares e vínculos, o que é fundamental para o desenvolvimento de um Infant e resulta em características especiais de recompensa que influenciam a sua proficiência em formar relacionamentos saudáveis ao longo da vida.

Simmers também pode descobrir mais profundidade e jogabilidade para Infants a 16 de março através do The Sims 4 Growing Together Expansion Pack que incorpora novos marcos Infantis, como ganhar novas habilidades que abrem o mundo de interação social e exploração para Infants. Com Growing Together, 18 Peculiaridades Infantis detetáveis também estão disponíveis para os jogadores, e com três por Sim, cada Criança certamente será única!