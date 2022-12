Iniciativa (muito) original: Riot Games leva a votos ações de caridade onde participará

A Riot Games, desenvolvedora e distribuidora, conhecida por jogos emblemáticos como League of Legends e VALORANT, anunciou hoje uma campanha de votação para ações de caridade que dará aos jogadores de todo o mundo a oportunidade de decidir que ações/instituições de caridade querem que a Riot apoie. Numa parceria com os escritórios regionais da Riot e a GlobalGiving, o Riot Games Social Impact Fund selecionou 84 organizações sem fins lucrativos que a Riot acredita estarem a liderar trabalhos impactantes e significativos em 28 países/regiões. A Riot alocou 6 milhões de dólares, recolhidos através de várias campanhas de recolhas de fundos realizadas in-game, para criar fundos de caridade para cada país/região baseados proporcionalmente nas suas participações nestas campanhas.De 12 de dezembro a 22 de dezembro, os jogadores poderão visitar o site da Riot para descobrir mais sobre cada organização sem fins lucrativos e selecionar qual gostariam que a Riot fizesse a sua doação. No final do período de votação, a organização com mais votos de cada país/região irá receber 50% do fundo alocado a esse país/região. As outras duas organizações receberão 25% cada. A Riot garante um valor mínimo de 10,000$ para cada organização participante."Todos os anos os nossos jogadores excedem as nossas expectativas quando se trata de juntar dinheiro para o Social Impact Fund e participam nas nossas campanhas de recolha de fundos in-game; este ano não foi diferente," disse Jimmy Hahn, Senior Manager de Impacto Social na Riot Games. "Nós acreditamos em criar oportunidades em que os jogadores possam fazer contribuições significativas nas suas comunidades locais e as campanhas de votação de caridade são uma excelente maneira para que eles nos possam dizer que causas e organizações são mais importantes para as suas comunidades. Nós temos realmente os melhores jogadores do mundo e eu estou entusiasmado para ver que organizações e causas eles irão escolher!"Aqui está a lista de todos os países/regiões participantes e das respetivas organizações sem fins lucrativos:ArgentinaFundación IntegrarFundación TierraVidaFondo de Mujeres del SurAustráliaFoodbank AustraliaAustralian Literacy and Numeracy FoundationRainforest RescueBrasilInstituto RevoarThink OlgaVaga LumeCanadáNew Relationship TrustGood To Be GoodBoys and Girls Clubs of CanadaChileCultivaAmérica SolidariaFundación SemillaColômbiaSOLE ColombiaAsociación Cultural FemeninaFundación ÓyemeFrançaLaurette FugainSolidarité Formation Médiation (SFM) ClichySafe PlaceAlemanhaNABUGaming-Aid e.V.Tafel Deutschland e.V.GréciaIrida Women's CenterSporos Regeneration InstituteLesvos SolidarityÍndiaMann Deshi FoundationTeach For IndiaThe Opentree FoundationIndonésiaSaya Suka MembacaYayasan Kemanusiaan Ibu PertiwiPlanet IndonesiaIrlandaTeen-TurnCoderDojo FoundationJigsawItáliaChayn ItaliaL’abilità Associazione OnlusFondazione SoleterreJapãoJapan Institute for Social Innovation and EntrepreneurshipCivic ForceAcademy CampMalásiaPersatuan Harapan MuliaThe Borneo ProjectFugee: Liberty to Learn BerhadMéxicoPronatura Noroeste A.C.Pasitos Centro PsicopedagógicoMano Vuelta A.C.Nova ZelândiaWAI WanakaRainbowYOUTHKidsCanPeruCamino VerdeEnseña PerúAsociación Grupo de Trabajo RedesFilipinasYoung FocusHaligi ng Bata, Inc.FundLifePolóniaFundacja PODAJ DALEJSzlachetna PaczkaWonder FoundationCoreia do SulKorea Green FoundationKorean Association for Safe CommunitiesKorea Science ServiceEspanhaAldeas Infantiles SOS de EspañaFundación QuererApadrina la CienciaTaiwanModern Women's FoundationTaiwan Digital Talking Book AssociationBright Side ProjectsTailândiaSiam-Care FoundationPratthanadee FoundationConcordia Welfare and Education FoundationTurquiaEducational Volunteers Foundation of TurkeyBuldan Egitim ve Dayanisma VakfiKadin Emegini Degerlendirme VakfiReino UnidoDrive Forward FoundationPeaceJamRosa FundEstados Unidos da AméricaTake ThisRaising a ReaderWorld Wildlife FundVietnamKidspire VietnamLIN Center for Community DevelopmentRock-Paper-Scissors Children's Fund