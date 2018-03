A Warner Bros. e a DC Entertainment anunciaram finalmente Injustice 2: Legendary Edition, a edição definitiva do jogo de luta da NetherRealm Studios.





Continuar a ler





Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

A versão digital fica disponível a 27 de março para consoles e PC, sendo que as versões físicas do popular jogo apenas chegarão às lojas no dia 3 de abril para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

Autor: João Seixas