Insólito: Trippier 'ganhou' cinco centímetros com a transferência para o Newcastle

Kieran Trippier foi a primeira grande contratação do Newcastle nesta sua tentativa de assumir o topo do futebol inglês e, ao que parece, a sua mudança do At. Madrid para os magpies levou também a um... crescimento físico. Pelo menos é isso que diz a mais recente atualização do vídeojogo FIFA 22, detetada pelo jornal 'Chronicle Live', que ao colocar o defesa inglês na formação de St. James Park acabou por lhe dar mais uns cinco centímetros. Ao invés dos anteriores 1,73 metros, Trippier passou 'magicamente' para os 1,78... E os ganhos não pararam aí, já que em termos de peso o vídeojogo da EA Sports deu mais dois quilos ao antigo colega de João Félix, que assim passou dos 69 para os 71.