As Fases de Qualificação online irão decorrer nos próximos meses de março, abril e maio, apurando as equipas finalistas que estarão presentes na Fase Final, a decorrer no Instituto Universitário da Maia.







Estão neste momento a decorrer as inscrições para a 5ª edição do ISMAI LEGENDS, que desafia novamente alunos de Escolas Secundárias e Profissionais a competir num Torneio de League of Legends e, novidade em 2018, um Torneio Inter-Escolar de CS:GO.Para se inscreverem, as equipas interessadas devem preencher o formulário online presente no website do evento (legends.ismai.pt), até ao dia 11 de março, e satisfazerem os pré-requisitos da organização: serem alunos com matrícula válida no ano letivo 2017/2018, frequentarem o 10º, 11º e/ ou 12º ano do ensino secundário e profissional da região Norte do país, e formarem equipas constituídas exclusivamente por elementos da mesma escola.

Autor: João Seixas