Já abriram as inscrições para o Red Bull Campus Clutch, um torneio global de Valorant destinado exclusivamente a estudantes universitários. Aberto a equipas de 50 países, o torneio vai contar com uma etapa qualificatória em Portugal entre os dias 20 e 27 de março, realizada exclusivamente online, que apurará para a final Nacional, da qual sairá posteriormente o representante português para a Final Mundial.





Os grandes vencedores nacionais ganharão desde logo um 'gaming hub' de ponta para a sua universidade, ao passo que os grandes campeões à escala global terão como prémio 20 mil euros e ainda a oportunidade de ver as maiores estrelas a competir no próximo evento VALORANT Masters, um evento oficial do Champions Tour 2021.Para participarem, os estudantes portugueses devem reunir equipas de cinco elementos, ter mais de 18 anos e estar matriculados em universidades do país, prosseguindo depois para o registo da equipa no site criado para o efeito