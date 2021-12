Já é possível reservar o Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões para a PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, a partir de hoje, já é possível reservar o aguardado UNCHARTED™: Coleção Legado dos Ladrões, dos estúdios Naughty Dog, em exclusivo para a PlayStation®5. Podes realizar a tua reserva na PlayStation®Store e, brevemente, nos pontos de venda habituais. Este título tem data de lançamento a 28 de janeiro de 2022 e ficará disponível em 2022, pela primeira vez, na versão PC.

UNCHARTED™: Coleção Legado dos Ladrões é a versão remaster que reune UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão, onde Nathan Drake, forçado a regressar ao perigoso submundo que tentou abandonar, tem de decidir o que sacrificar para salvar aqueles de quem gosta, numa aventura épica à volta do globo com Sam, Elena e Sully, e UNCHARTED™: O Legado Perdido, onde Choe Frazer terá de pedir ajuda à famosa mercenária Nadine Ross para recuperar um lendário artefacto indiano e mantê-lo fora do alcance de um impiedoso senhor da guerra.

No que diz respeito aos benefícios para a PlayStation®5, os jogadores poderão optar por gráficos em três opções distintas: Modo Fidelidade com uma resolução a 4K e jogo a 30 FPS, o Modo Performance que visa alcançar 60 FPS e o Modo Perfomance+ que permitirá uma jogabilidade mais suave com o alcance de 120FPS a uma resolução de 1080p. Os jogadores poderão ainda desfrutar do Áudio 3D Espacial e sentir uma maior imersão no jogo e, com o feedback háptico e os gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense será possível sentir a condução dos veículos 4x4 nas mãos e a corda a balançar.

Poderás desfrutar deste título a partir de 28 de janeiro de 2022, para a PlayStation®5 por 49.99€ (PVP estimado) e os jogadores que tenham um dos títulos: UNCHARTED™4: O Fim de um Ladrão, UNCHARTED™: O Legado Perdido ou o conjunto digital de UNCHARTED™4: O Fim de um Ladrão e UNCHARTED™: O Legado Perdido, poderão atualizar e receber a remasterização para a PlayStation®5 por 10€. De mencionar que esta opção estará disponível apenas em formato digital, a partir do lançamento a 28 de janeiro de 2022 e que os subscritores ao serviço PlayStation®Plus que tiverem recebido o UNCHARTED™4: o Fim de um Ladrão através da subscrição ao serviço não são elegíveis para o upgrade digital de 10€ para a PlayStation®5.