Já está disponível a atualização de Dreams

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da atualização 2.0 do DreamShaping e o novo jogo Ancient Dangers: A Bat’s Tale na plataforma Dreams™, disponível a partir de hoje, dia 30 de novembro, sem custos adicionais, para as consolas PlayStation®4.

Disponível para jogar exclusivamente no Dreams™, Ancient Dangers: A Bat’s Tale, é um jogo de exploração de masmorras na terceira pessoa, desenvolvido pelo estúdio Media Molecule, desenhado para testar as capacidades dos jogadores mais aventureiros e pode ser jogado a solo ou em modo cooperativo com um amigo. Este jogo conta a história de dois irmãos gémeos Orc, Scoria e Gabbro, que estão a explorar a masmorra para encontrar uma erva para fazer com que a avó pare de ressonar. Quer procures combates frenéticos contra inimigos estranhos, puzzles ou um confronto contra um dragão, irás encontrar no Ancient Dangers: A Bat’s Tale, disponível a partir de hoje, dia 30 de novembro.

As novidades não ficam por aqui e o DreamShaping, o modo criativo da plataforma, foi melhorado com a atualização 2.0, incluindo agora um novo sistema de templates e reestruturação UI que permite criar jogos de forma mais rápida, fácil e divertida.

O sistema de templates da nova atualização, disponível a partir de hoje, dia 30 de novembro, irá ajudar mais jogadores a interessarem-se pela criação através da disponibilização de ferramentas e guias que explicam os processos para criar níveis e jogos com dificuldades diferentes dentro da plataforma. Organizados do mais fácil para o mais difícil tem-se o 2D Platformer, 2D Scrolling Shooter, Dreamverse Dash, Mini Golf e Dungeon Crawler, sendo que no último encontram-se templates dedicados para ajudar a criar novos níveis com base no jogo Ancient Dangers: A Bat’s Tale.

Ainda, com a reestruturação do DreamShaping UI passa a ser mais fácil procurar o que cada jogador ou criador procura, cada template inclui agora a indicação do nível de dificuldade, poderás encontrar secções com eventos da comunidade e a página do DreamShaping no jogo será personalizada de acordo com o tempo que cada jogador e/ou criador passa na plataforma.

Ainda, a Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que a primeira turma de alunos da Pós-Graduação em Game Design no IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, já concluiu o curso que iniciou em dezembro de 2020. Os 10 projetos dos alunos da primeira turma podem ser consultados e jogados na plataforma Dreams™, aqui, e as aulas da segunda turma desta Pós-Graduação já começaram.

Esta Pós-Graduação resulta de uma parceria entre o IADE e o consagrado estúdio Media Molecule, com o apoio da SIEP no âmbito da iniciativa PlayStation®First e inserida no programa PlayStation®Talents onde é usado o exclusivo PlayStation® Dreams™ como plataforma de desenvolvimento no seu programa letivo.

No Dreams™ poderás jogar milhares de jogos criados por jogadores de todo o mundo, incluindo jogos de arcada, RPGs, jogos de terror e de comédia. Com novos jogos e experiências a serem publicados todos os dias, terás sempre alguma coisa para jogar, descobrir e desfrutar. O Dreams™ oferece ainda ferramentas e lições para aprenderes a criar os teus próprios jogos, memes, música, arte, entre outros, que podem ser partilhados e jogados por uma comunidade global.

Dreams™ está disponível para a PlayStation®Store em exclusivo para a PlayStation®4 por 39,99€, sendo que se encontra, até ao próximo dia 22 de dezembro, com 60% de desconto e poderás adquirir o jogo por somente 15,99€.