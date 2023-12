Já testámos o novo Rali da Europa Central no EA Sports WRC: as principais notas a retirar

Pilotos! O novo Rali da Europa Central chegou ao EA SPORTS WRC e como o Record Gaming gosta de estar sempre em cima dos últimos acontecimentos no mundo dos Esports, fomos espreitar tudo o que a Codemasters andou a preparar para 'mimar' os seus clientes nesta época natalícia. Ao contrário do que é habitual, a EA SPORTS andou a distribuir presentes mais cedo do que o previsto e é já a partir de amanhã (dia 14 de dezembro) que poderás testar o mais recente local de jogo adicionado ao teu EA SPORTS WRC.

São mais de 32 quilómetros de campo aberto em asfalto sem limites de pista. Não sabemos se já colocaste o teu cinto de segurança, mas se não o fizeste até ao momento é bom que trates rapidamente desse assunto porque velocidade será, certamente, uma palavra que não irá faltar neste dicionário. Anda connosco que nós vamos explicar-te tudo o que encontrámos nesta nova atualização gratuita!

Percursos longos, sem limites e com obstáculos: tens mesmo de estar preparado

Para os mais adeptos dos ralis de asfalto e dos percursos feitos a alta velocidade, a introdução do novo Rali da Europa Central será um autêntico 'bombom'. Porém, dar chocolate nestes traçados não será assim tão fácil. Ao contrário dos outros ralis de asfalto do jogo, as bermas da estrada não estão tão limitadas com muros, barreiras e penhascos, o que acaba por encorajar os condutores a correrem riscos e levarem uma ou duas rodas à relva para tentar obter uma linha mais larga. Mas calma, campeão (ou campeã, se for o caso)! Se te afastares demasiado da trajetória que deverias seguir pode ser que vás contra algumas casas, pontes ou até mesmo celeiros, e nós não queremos que isso aconteça, pois não? E olha que o Rali da Europa Central 2023 foi um belo exemplo disso mesmo, que o

Tal como os restantes 17 locais do jogo, o Rali da Europa Central estará disponível em todos os principais modos de jogo, incluindo o Modo Carreira, em várias condições climatéricas, dias e climas sazonais. Não faltará diversidade para que não corras o risco de te aborreceres!







Cuidado com as bermas!

Antes das novidades, um pouco de história e contexto

O Rali da Europa Central foi adicionado ao Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (Federação Internacional do Automóvel) na última edição da competição. O evento foi disputado durante três dias consecutivos em três países diferentes: Alemanha, Áustria e República Checa (e como diria o Gareth Bale se ainda jogasse à bola: por essa ordem). Contudo, apesar de os dois primeiros países serem mencionados pela EA SPORTS, estes não surgem no jogo, uma vez que todas as etapas disponíveis são baseadas no asfalto checo.

O vencedor da primeira edição do Rali da Europa Central mas quem saiu desta prova com um sorriso de orelha a orelha foi o finlandês Kalle Rovanperä, filho do antigo piloto de ralis Harri Rovanperä, uma vez que conquistou o seu segundo título mundial.

As 12 etapas que foram acrescentadas ao EA SPORTS WRC

Entre as novas 12 etapas que poderás desfrutar nesta nova atualização do EA SPORTS WRC, com a introdução do mais recente Rali da Europa Central, informamos-te que existem duas que estão acima dos 30 quilómetros de estrada, falamos de Rouské (32.36 km) e também de Lukovecek (32.34 km). Sobre estes dois casos em específico, podemos dizer-te que correr tanto numa como noutra é uma experiência única! Para os mais apaixonados por ralis, estas serão certamente duas etapas que acrescentarão muita diversidade à experência de jogo.

Entre as etapas com menor quilometragem, temos Botarell (8.65 km), Vítová (8.77 km) e Brusné (8.77 km). A sinuosidade destes trajetos, apesar de mais reduzidos do que os restantes que este Rali da Europa Central tem para oferecer, não te deixará adormecer ao volante, podes ter a certeza!







As lindíssimas paisagens da República Checa

A lista de todas as etapas disponíveis no Rali da Europa Central

Rouské (32.36 km) Asfalto = 100%

Lukovecek (32.34 km) Asfalto = 100%

Raztoka (15.40 km) Asfalto = 100%

Zabárna (15.42 km) Asfalto = 100%

Provodovice (16.99 km) Asfalto = 100%

Chvalcov (16.94 km) Asfalto = 100%

Vítová (8.77 km) Asfalto = 100%

Brusné (8.77km) Asfalto = 100%

Libosváry (14.73 km) Asfalto = 100%

Rusava (14.64 km) Asfalto = 100%

Osícko (8.94 km) Asfalto = 100%

Botarell (8.65 km) Asfalto = 100%

A nossa experiência no Rali da Europa Central

Como naturais curiosos, quisémos naturalmente experimentar a mais recente 'coqueluche' do EA SPORTS WRC. Foi então que entrámos no Rali da Europa Central para realizar a etapa de Brusné, com 8.77 km de comprimento. A escolha desta etapa surgiu pelo simples facto de juntar os dois dos melhores mundos que o Rali da Europa Central tem para nos oferecer: curvas acentuadas, retas longuíssimas e aquele ambiente quase familiar de 'passear' entre casas (não digam a ninguém, mas fomos nós que estragámos o quintal do Sr. João e da Sra. Maria).

Avançámos para esta experiência ao volante de um Hyundai i20, como poderão ver na imagem que disponibilizamos abaixo deste parágrafo. Foram 8.77 km que efetivamente pareceram 20 km. E porquê? Porque tivemos alguma dificuldade em manter o nosso carro sempre em cima do asfalto - acreditem que torna-se muito difícil segurar aquele 'bicho' assim que uma roda vai à relva. Por isso, tentem manter o carro sempre dentro dos limites de estrada!



O nosso Hyundai i20 ainda intacto, antes de sair da garagem



As duas primeiras tentativas acabámos por não conseguir levar o carro até à meta, uma vez que sofremos dois impactos muito fortes (186 km/h e 192km/h) contra... árvores. Mais, um pouco em forma de cliché, à terceira foi de vez. Terminámos o percurso ao após 06:02 minutos intensos (somando algumas penalidades pelo meio), um pouco distantes da dupla mais veloz neste ensaio: os franceses Sébastien Ogier e Vincent Landais. Ainda assim, ficámos satisfeitos com a nossa prestação de condutores de domingo!



Por fim, esperamos apenas que na próxima atualização o Rali da Europa Central esteja totalmente representado, também com os percursos de Alemanha e Áustria.

Rally Pass Season 2 a partir de 19 de dezembro

Cinco dias após o lançamento mundial da nova atualização v.1.4.0 do EA SPORTS WRC, os jogadores poderão ainda experimentar a nova temporada do Rally Pass. Nesta 'season', os jogadores poderão desbloquear uma série de itens de personalização ao ganharem XP ao longo do jogo, com 20 níveis de recompensas no total.

Os condutores podem desbloquear até 10 itens gratuitos, bem como mais cinco com o EA Play e mais 15 com o VIP Rally Pass, num total de 30 itens ao longo de toda a época.

Para veres alguns destes itens em ação, assiste ao trailer de revelação da 2.ª Temporada: