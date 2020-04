Jack Jeanne adiado para dezembro no Japão

Jack Jeanne tinha como data de lançamento inicial o dia 5 de agosto para a Nintendo Switch mas, com o estado de emergência decretado no Japão devido à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, viu o seu lançamento ser adiado para 3 de dezembro.

O jogo otome vai ser publicado pela Broccoli que diz que o adiamento deve-se à empresa querer entregar o jogo da melhor forma possível.

Face a isto, Sui Ishida, criador de Tokyo Ghoul e o autor do conceito, dos cenários e do design de personagens do videojogo partilhou algumas ilustrações do mesmo no seu Twitter.

Em Jack Jeanne iremos controlar Kisa, uma jovem cuja única hipótese de realizar os seus sonhos é disfarçar-se de rapaz e frequentar a Univers Opera School, uma escola só para rapazes. Devemos tentar conhecer os outros alunos e conseguir protagonizar a peça escolar no final do ano.

Apesar de ainda não ter confirmação de que sairá no resto do mundo, a página oficial do videojogo no Twitter, em dezembro do ano passado, tweetou em inglês sobre "estarem a analisar as opções" para um lançamento global.

Autor: Filipe Silva