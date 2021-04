JCENA, RastaArtur e TiagoAraujo10 perspetivam a Grande Final da eLiga Portugal Uber Eats

A Grande Final da eLiga Portugal Uber Eats disputa-se esta quarta-feira. O título de Campeão Nacional de Futebol Virtual está em cima da mesa e Portimonense, eFCPorto SoccerSoul, SC Braga e CD Nacional Apogee não querem tirar os olhos do troféu.





Antes de agarrar o comando e entrar em campo, JCENA, RastaArtur e TiagoAraujo10, os três jogadores do CD Nacional Apogee, falaram em exclusivo a, onde perspetivaram a Grande Final que está já aí à porta. A ambição de levantar o troféu, a análise aos adversários diretos e ainda outras curiosidades. Tudo o que os três craques do Futebol Virtual têm para dizer na véspera de disputar a Grande Final para ler nesta entrevista.JCENA: O nosso grande objetivo é sermos Campeões Nacionais e para isso tínhamos que fazer boas competições de forma a garantir a nossa presença na Grande Final. Conseguimos garantir essa mesma presença vencendo a último Temporada de Inverno, acabámos por conseguir vencer a Taça eLiga Portugal Allianz e consolidar o nosso percurso, contudo na Temporada de Primavera fomos eliminados pelo SC Braga nos Quartos-de-final da competição. Assim, respondendo diretamente a qual o limite, a nossa grande ambição é vencermos a Grande Final no dia 14 e sermos Campeões Nacionais, sabendo que vamos encontrar equipas muito fortes e motivadas com a mesma ambição que nós.RASTA: Foi um grande jogo. O SC Braga é uma equipa muito forte e precisavam muito dessa vitória e acabaram por ser melhores do que nós. O JPeres entrou muito bem nesse jogo, eu não me adaptei bem nem tão rapidamente quanto gostaria. Acabei por entrar no jogo muito tarde e a este nível esse tipo de situações pagam-se caro e não consegui recuperar a desvantagem e acabei por perder, justamente, essa partida.JCENA: É isso mesmo, são quatro equipas de grande qualidade e todas com muita ambição de vencer. Penso que todos os jogos serão muito fortes, todas as equipas se conhecem muito bem umas às outras e, por esse motivo, antecipo grandes jogos muito bem disputados e decididos por detalhes.JCENA: Essas derrotas ocorreram em momentos específicos de competição e também já ganhámos a essas equipas nos torneios da Liga. Confiamos muito em nós e no nosso jogo, vamos tentar corrigir o que correu menos bem e potenciar o que correu melhor para que, nesta Grande Final, possamos sorrir e sermos Campeões.RASTA: Foi um grande jogo contra uma equipa muito forte onde nos apresentámos a um nível muito alto. A primeira partida resultou num empate a 2 bolas e acabámos por entrar muito fortes no segundo jogo e garantir uma boa vantagem em momentos importantes do jogo. Depois o FC Porto tentou ir atrás do resultado, teve que se expor mais a nível defensivo e acabámos por conseguir dilatar essa mesma vantagem e garantir a vitória.TIAGO: O segredo é o trabalho, o espírito de equipa e confiança que existe entre nós. Estamos juntos independentemente de ganhar, ou não.TIAGO: É algo que vai surgindo de acordo com os vários momentos do jogo e da competição. A competição é jogada em equipa, embora sejam jogos onde acabamos por jogar "individualmente", sendo que me vou adaptando às necessidades que temos nos vários momentos, seja nos grupos ou no mata-mata. Contudo, gosto de ter um futebol ofensivo e de ter controlo do jogo e isso, quando corre bem, faz com que marque mais golos.TIAGO: O nível em Portugal é muito elevado e as equipas têm muita qualidade. Existem vários momentos, nuns umas equipas estão melhor e noutros estão menos bem. Isto acabou por acontecer nesta Temporada em que nós não nos apresentámos no nosso melhor nível e acabámos por ser eliminados nos quartos-de-final da competição com todo o mérito do SC Braga, que fez um grande jogo e venceu.TIAGO e RASTA: Penso que conhecemos melhor o jogo e a meta do mesmo do que no último ano, faz parte do crescimento individual e da equipa e continuamos a trabalhar para nos apresentarmos sempre a um grande nível.TODOS: Agradecer todas as mensagens que temos recebido por parte deles, agradecer também ao CD Nacional e à Apogee por todo o apoio que nos tem dado ao longo destes meses e também de que tudo faremos para que desta vez possamos vencer a Grande Final e sermos Campeões Nacionais.