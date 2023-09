João Cancelo entre os jogadores da La Liga com melhores ratings no EA Sports FC 24

Os especialistas falaram e o debate continua! Na última quarta-feira (ontem), a EA Sports revelou os melhores ratings dos jogadores da La Liga, e apresenta este primeiro momento do conjunto abrangente de talentos e estatísticas globais das estrelas no EA Sports FC 24.A lista é liderada por jogadores de renome internacional, como Courtois, Lewandowski, e Vinícius Jr. Entre estes nomes está também o do português João Cancelo, que se transferiu na última janela de mercado do Manchester City para o Barcelona a título de empréstimo até ao final da temporada.Ao longo desta semana, a EA Sports continuará a revelar o melhor dos melhores à medida que o caminho para o lançamento do EA Sports FC 24 continua aproximando-o mais do que nunca do futebol. Especificamente, Playstyles otimizados pela Opta levará os jogadores para além dos Ratings, introduzindo comportamentos fiéis ao jogo real e habilidades autênticas que tornam sua maneira de jogar mais pessoal e única.Quinta-feira, 14 de Setembro: Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL;Sexta-feira, 15 de Setembro: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database;Sábado, 16 de Setembro: Playstyles+ & #1-5;Domingo, 17 de Setembro: Best U21, Most Improved & Editorial.