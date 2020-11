João Félix é o novo rosto do Adidas GMR: quando o futebol se une ao universo do gaming

João Félix é o novo rosto do Adidas GMR (uma colaboração da Adidas com a EA SPORT, FIFA Mobile e Jacquard by Google), a palmilha que reconhece os movimentos físicos dos futebolistas em campo - medindo remates, potência de remate, distância, e velocidade.





O objetivo é desafiar os fãs de todo o mundo a porem à prova os seus dotes futebolísticos e a competirem contra o craque português do At. Madrid no "Prove It with GMR", um desafio de potência de remate - uma nova competição que transforma a ação da vida real em recompensas virtuais. "Utilizando a palmilha GMR, os fãs têm de mostrar a sua perícia e talento dando toques na bola antes de rematarem o mais forte possível para golo", explica a marca."Uma tabela de classificação global vai ordenar cada tentativa, e os 20 melhores jogadores e as suas pontuações serão publicados nos destaques do perfil de Instagram da Adidas, no final de cada dia. Os fãs são encorajados a publicar os seus resultados nas redes sociais mencionando o hashtag #GMR, para uma oportunidade de se destacarem nos canais sociais da Adidas. Todos os que participarem durante as próximas duas semanas receberão prémios FIFA Mobile. E o top 20 será premiado com recompensas ainda maiores", pode ler-se no comunicado da Adidas.