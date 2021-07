Jogadores já travaram mais de 679 milhões de confrontos em Ghost of Tsushima

Para comemorar o primeiro aniversário do conceituado Ghost of Tsushima, desenvolvido pela Sucker Punch, a Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou uma infografia com alguns marcos atingidos no jogo. Por exemplo, até agora, já foram travados mais de 679.2 milhões de confrontos em Ghost of Tsushima, que está atualmente classificado com 83 no Metacritic. Foram também atingidos os 333.1 milhões de duelos e os 68.5 milhões de Haikus escritos.

Para além disto, neste primeiro ano pós lançamento, os jogadores já tiraram cerca de 61 milhões de fotografias no jogo, andaram 4,241 anos a cavalo, invocaram 60.1 milhões de cães espirituais e jogaram 40.76 milhões de missões no Modo Lendas, inspirado nos contos populares e na mitologia do Japão.

De recordar que, recentemente, a SIE anunciou o regresso do aclamado jogo com a Edição Director’s Cut, que estará disponível para a PlayStation®5 e PlayStation®4 a partir do próximo dia 20 de agosto, e cujas reservas já estão disponíveis, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais.

Tanto a Edição Director’s Cut para a PlayStation®5 como para a PlayStation®4 incluirão o jogo original completo, assim como todo o conteúdo lançado anteriormente e a nova expansão Ilha de Iki.

"Estamos entusiasmados em anunciar que todo um novo capítulo na jornada de Jin está prestes a chegar, e terá lugar em Iki. Nesta nova história, Jin viaja para a ilha para investigar rumores da presença Mongol, mas rapidamente se envolve em eventos com interesses profundamente pessoais que o irão forçar a reviver alguns momentos traumáticos do seu passado", disse Andrew Goldfarb, Communications Manager na Sucker Punch Productions, acrescentando que, para além de uma nova história e de novas personagens, esta nova ilha incluirá ainda novos ambientes para explorar, uma nova armadura para o Jin, novas técnicas, novos tipos de inimigos e muito mais.

Os jogadores da PlayStation®5 terão ainda a oportunidade de desfrutar de novas funcionalidades, tais como: resolução 4K dinâmica com 60 fotogramas por segundo como alvo**, áudio em 3D, sincronização dos movimentos dos lábios com a dobragem japonesa, feedback háptico e gatilhos adaptativos.

Adicionalmente, todos os jogadores de Ghost of Tsushima terão ainda a oportunidade de desfrutar de atualizações no lançamento, que incluem novas funcionalidades do Modo Fotografia e novas opções de acessibilidade. Em breve serão ainda lançados novos updates para o modo multijogador online cooperativo Lendas.