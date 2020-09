JogaEmCasa com futebol virtual para todos!

Em março de 2020, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o movimento #JogaEmCasa que, com o seu compromisso de responsabilidade social, se propôs a oferecer competição e entretenimento numa altura em que ficar em casa era imperativo para o combate à pandemia. A FPF eSports, em conjunto com vários parceiros, promoveu um programa de iniciativas e competições que bateu recordes de participação, alcance e visualizações.

Virtualmente ligados à realidade

O #JogaEmCasa promoveu várias competições e desafios de futebol virtual abertos a todos aqueles que quiseram, por momentos, voltar a sentir as grandes emoções do desporto-rei, em segurança, nas quatro linhas com um comando na mão. Foram dezenas as iniciativas e para todos os gostos. Masters Challenge, All Stars Pro Clubs, Continente Family Cup, Red Bull Roda Bota Fora, Digital Challenge by MEO, Taça da Comunidade, Masters by MEO, entre outros.

A adesão foi clara por parte dos portugueses. 5 milhões de pessoas alcançadas pelos conteúdos nas redes sociais da FPF, com mais de 3 milhões de minutos visualizados e 300 mil visualizações nas mais de 50 horas transmitidas. Um registo assinalável que comprova bem o interesse suscitado pelo movimento.

Neste momento, a FPF eSports já conta com mais de 20 mil jogadores inscritos na plataforma esports.fpf.pt, mais de 260 clubes registados e mais de 12 mil jogos realizados. O número de jogadores inscritos durante o movimento #JOGAEMCASA teve um aumento superior a 5 mil jogadores. Tudo com acompanhamento na RTP Arena e nos canais digitais da FPF. Archarom, Bombnuker, JOliveira10, BHT, Syfde, RicFazeres, Movemind, Nuno Barateli, Armando Vale, Tuga810, Rastaartur e JMoreira foram alguns dos especialistas que estiveram nos comentários.