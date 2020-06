Jogos da EA chegam à Steam aos 'molhos'

A Electronic Arts (EA) e a Valve assinaram uma parceria no ano passado para trazer os jogos e o EA Access (que se tornará no primeiro e único serviço de assinatura de jogos disponível na loja da Valve) da primeira para a loja da segunda.





O primeiro passo na nova relação foi dado com o lançamento de Star Wars Jedi: Fallen Order em novembro de 2019 e ontem (4) foi a vez de outros 13 jogos da EA chegarem à Steam e com desconto (em saldos estão também outros jogos mais antigos da Electronic Arts na loja digital da Valve). Foram eles:- Burnout Paradise Remastered;- Crysis 3;- Dragon Age II;- Dragon Age: Inquisition;- Fe;- Mirror’s Edge: Catalyst;- Need for Speed (2016);- Need for Speed Heat;- Need for Speed Rivals;- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;- Sea of Solitude;- Unravel;- Unravel Two.O dia de hoje, 5 de junho, fica marcado pelo lançamento de Command & Conquer Remastered Collection tanto na Origin quanto na Steam.Mais informações sobre futuros jogos a chegar à Steam vão ser reveladas no dia 11 de junho durante o EA Play Live. Na sequência do que foi dito no ano transato sobre o acordo entre as empresas, Apex Legends, Battlefield V, FIFA 20 e The Sims 4 são alguns dos jogos que ainda vão chegar à plataforma da Valve este ano.Quanto ao lançamento do EA Access na loja da Valve, este ainda não tem uma data concreta mas fica para o verão.Filipe Silva