Jogos de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) para telemóveis e PS4

A Aniplex anunciou que a obra de Koyoharu Gotoge, que se tornou um sucesso à escala mundial após a estreia do anime no ano passado, vai chegar aos dispositivos móveis com o nome Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royal. Produzido para dispositivos Android e iOS, vai chegar ainda este ano e será um jogo de ação e sobrevivência assimétrico. Nele, os jogadores vão ser divididos em caçadores (da Demon Slayer Corps) e demónios, com o objetivo de derrotar a equipa adversária. Estas batalhas vão ocorrer em mapas baseados na história original.

Pela 16ª edição da Weekly Shonen Jump deste ano, foi anunciado que em 2021 chegará Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, que será o primeiro jogo de Kimetsu no Yaiba para consolas, mais concretamente para a PlayStation 4.

Sem muitos detalhes, sabe-se para já que vai seguir a história apresentada no anime.



Autor: Filipe Silva