Jogos de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) recebem trailers

A Aniplex revelou os primeiros trailers de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royal.





A ser lançado em 2021 para a PlayStation 4, foi revelado que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan está a ser desenvolvido pela CyberConnect2. Depois de já ter trabalhado com as franquias de Jojo’s Bizarre Adventure, Naruto e mais recentemente Dragon Ball, a empresa vai agora desenvolver o primeiro jogo de Kimetsu no Yaiba para consolas.Já Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royal, um jogo de ação e sobrevivência assimétrico, vai chegar ainda este ano para dispositivos Android e iOS.: Filipe Silva