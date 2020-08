Jogos gratuitos na Epic Games Store já disponíveis

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store trata-se de 3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks", uma sitcom animada e, claro, jogável que foi desenvolvida e publicada hoje, dia 6 de agosto, pela Terrible Posture Games. Nela vamos acompanhar as aventuras "no pior estúdio de desenvolvimento de videojogos do mundo". Esta primeira temporada vai ter cinco episódios, todos gratuitos, e que vão ser lançados todas as semanas.

A segunda oferta na Epic Games é Wilmot’s Warehouse, um videojogo "para pessoas que gostam de organizar as coisas". Nele jogámos como Wilmot, "o funcionário da A5 Logistics, que é responsável pela organização e armazenamento de todos os produtos no armazém". Foi desenvolvido pela Hollow Ponds e publicado pela Finji em agosto de 2019.

Tendo conta na loja virtual basta irem até às páginas dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 13 de agosto, 3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks" continuará a ser gratuito e Wilmot’s Warehouse custará 12,49€.

O videojogo sucede a 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 13 a 20 de agosto, Remnant: From the Ashes e The Alto Collection vão ser os jogos oferecidos assim como deverá estar disponível o segundo episódio de 3 out of 10, intitulado "Foundation 101".

Autor: Filipe Silva