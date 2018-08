A versão deste ano do vídeojogo FIFA vai trazer aos jogadores várias novidades, que regra geral devem agradar a praticamente todos os apaixonados da saga. Entre as novidades anunciadas destacam-se os modos apresentados este sábado, que vão desde o 'Survival Mode' ao 'No Rules', até a um modo em que apenas valem golos de cabeça ou acrobáticos. Mas expliquemos um a um...: sempre que marcar um golo... a sua equipa fica com um jogador a menosjogos sem faltas nem foras de jogo: golos marcados fora da área valem a dobrar: pode definir-se quantos golos são necessários para ganhar um jogo: apenas contam golos marcados de cabeça ou de remates acrobáticosO FIFA 19, que contará também com o regresso da funcionalidade Street , será lançado a 28 de setembro nas plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One.

Autor: Fábio Lima