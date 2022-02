Jornada dupla da eLiga Portugal arranca esta terça-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grupo A da eLiga Portugal vai esta terça-feira a jogo, naquele que será o primeiro de dois dias consecutivos de eLiga Portugal.

Com as contas muito equilibradas na classificação - apenas um ponto separa o primeiro do sétimo classificado - a jornada três promete abanar a tabela.

No primeiro encontro, o eFCPorto SoccerSoul, embalado pela conquista da Taça, recebe o CS Marítimo K1CK, conjunto que, com três pontos, permanece 100% vitorioso, já que foi a equipa isenta na primeira ronda.

Segue-se o embate entre Portimonense e Boavista FC, dois emblemas igualados em pontos na tabela classificativa.

Vão então a jogo CD Santa Clara Fourteen Esports e Sporting CP, num encontro de importância capital para os leões, que seguem sem pontos e querem deixar a última posição da tabela.

A fechar a noite, medem forças o líder Moreirense FC EGN e o FC Arouca by Quest, dois emblemas que se têm destacado pela vertente goleadora.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 18H00, em direto no canal oficial da competição na Twitch. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.