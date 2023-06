'Jumanji: Wild Adventures' chega ao PC e consolas este ano

A Outright Games, editora líder global de entretenimento interativo familiar, em colaboração com a Sony Pictures Consumer Products, tem o prazer de anunciar Jumanji: Wild Adventures, o novo videojogo oficialmente licenciado ambientado no mundo da última geração de filmes de Jumanji. Os jogadores vão regressar à misteriosa e perigosa terra de Jumanji quando o jogo for lançado a 3 de novembro de 2023, para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Jumanji: Wild Adventures reúne os exploradores mais heroicos do mundo numa hilariante e emocionante aventura multiplayer. Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e Professor Shelly Oberon estão todos de volta e prontos para a missão enquanto procuram tesouros para além das suas imaginações mais selvagens. Os jogadores terão de trabalhar juntos enquanto se encontram de volta ao vasto mundo de Jumanji, onde terão a tarefa de encontrar a Joia de Jumanji, um artefato misterioso que é a chave para encontrar o caminho de volta para casa.

Com grandes locais e chefes formidáveis, Jumanji: Wild Adventures é uma continuação totalmente nova do título best-seller anterior da Outright Games, Jumanji: The Video Game. O jogo será quatro vezes maior, com um vasto mundo para explorar, incluindo selvas desconhecidas, aldeias esquecidas e montanhas geladas, encontros ainda mais mortais e itens especiais para desbloquear.

O grupo jogável de exploradores tem personalidades hilariantes e forças totalmente únicas, bem como poderes e habilidades desbloqueáveis que os jogadores podem usar para personalizar o seu jogo. Os jogadores podem optar por fazer missões sozinhos com o jogo solo ou unir-se a um cooperativo local de 4 jogadores para criar a melhor equipa de aventuras. Com quebra-cabeças diabólicos e inimigos perigosos à espreita de todos os que ousam escapar da selva, Jumanji: Wild Adventures é jogado melhor com amigos e familiares.

Jumanji: Wild Adventures estará disponível para jogar a partir de 3 de novembro de 2023 na PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.