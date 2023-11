'Jumanji: Wild Adventures' foi lançado para consolas e PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Outright Games, editora líder global de entretenimento interativo familiar, em colaboração com a Sony Pictures Consumer Products, tem o prazer de lançar Jumanji: Wild Adventures hoje para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam. Este novo jogo de ação e aventura é ambientado no mundo ousado e perigoso da popular franquia de filmes Jumanji e está disponível para jogar agora.

Os jogadores vão regressar à selva e além nesta aventura multiplayer hilariante e emocionante para recuperar a Joia de Jumanji. Ao abrir novos caminhos do videojogo de sucesso de 2019 da Outright Games, Jumanji: The Video Game, este título massivamente nivelado apresenta vastos locais, de selvas profundas a pântanos assustadores e vulcões explosivos. Cada área desbloqueável está repleta de chefes formidáveis, quebra-cabeças diabólicos e inimigos perigosos, o que significa que Jumanji: Wild Adventures é jogado melhor com amigos e familiares.

Nenhuma aventura é igual em Jumanji: Wild Adventures; A cada nova jogada, o jogador pode enfrentar inimigos e ambientes numa sequência diferente, garantindo um nível envolvente de jogabilidade com uma nova e perigosa surpresa a cada esquina.

Os aventureiros que ousarem assumir essa missão poderão jogar como as personagens icónicas da franquia cinematográfica multibilionária, Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e a professora Shelly Oberon. Cada personagem tem as suas próprias habilidades desbloqueáveis, power-ups e itens especiais disponíveis para que os jogadores possam escolher o estilo perfeito para se adequar ao seu jogo. Há opções para missões sozinho ou para trabalhar com até 3 amigos em cooperativas locais para 4 jogadores para reunir tesouros místicos, desbloquear salas escondidas e descobrir colecionáveis Jumanji num mundo desconhecido.

Stephanie Malham, COO da Outright Games, diz: "Estamos muito entusiasmados por lançar o que acreditamos ser o videojogo Jumanji definitivo e estamos incrivelmente agradecidos aos nossos parceiros da Sony Pictures Consumer Products por ajudarem a trazer esta aventura emocionante para o mundo real. A franquia de filmes Jumanji é uma das mais amadas do entretenimento e tem uma conexão tão natural com os videojogos. Foi um grande privilégio criar algo autêntico e agradável para fãs de todas as idades. O nosso título anterior 'Jumanji: The Video Game' é um dos nossos maiores sucessos até hoje e estamos tão animados que 'Jumanji: Wild Adventures' se passa na natureza para todos desfrutarem. "

Jumanji: Wild Adventures já está disponível para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.