Jump Force com novas personagens e versão para Nintendo Switch

A Weekly Shonen Jump anunciou que o jogo que comemora os 50 anos da revista vai chegar à plataforma da Nintendo ainda este ano.

Desenvolvido pela Spike Chunsoft e publicado pela Bandai Namco Entertainment (e já disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One desde fevereiro de 2019), esta versão para a Nintendo Switch terá o nome de Jump Force Deluxe Edition e trará, para além das personagens base, todos os nove personagens DLC do Character Pass 1, totalizando assim mais de 50 lutadores, mas não incluirá o Character Pass 2.

Como referido anteriormente, para além desta novidade, a Bandai Namco Entertainment anunciou que o videojogo terá um novo Character Pass, que contará com cinco personagens. O primeiro, Shoto Todoroki, aluno da Academia UA e filho do atual herói número um, Endeavor, do universo de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), vai chegar na primavera e um pouco mais tarde à Switch.

Quanto aos restantes quatro ainda não foram anunciados, mas foram pelo menos reveladas as suas franquias, que são: Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Bleach e Jojo’s Bizarre Adventure.



Autor: Filipe Dias