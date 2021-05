Jump Force, Nioh e Streets of Rage 4 chegam ao PlayStation Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de JUMP FORCE, Nioh e Streets of Rage 4 ao catálogo de jogos do PlayStation™Now (PS Now).

Estes títulos, que estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 4 de maio, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, esse período experimental de 7 dias**, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, JUMP FORCE chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até ao próximo dia 2 de agosto, os jogadores terão a oportunidade de criarem o seu avatar e lutarem no original Modo História junto dos mais poderosos heróis dos Manga, saídos de DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, SAINT SEIYA e muito mais.

Já em Nioh, que também estará disponível no catálogo de jogos do PlayStation™Now a partir de amanhã, os jogadores terão de preparar a sua espada e participar em batalhas intensas, sendo que para triunfar terão de ser pacientes, aprender os pontos fortes de cada adversário, humano ou demónio, e saber quando atacar os seus pontos fracos.

As novidades não ficam por aqui e este mês chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Streets of Rage 4, que estará disponível até ao próximo dia 1 de novembro. De realçar que este título aproveita a jogabilidade da trilogia clássica e incorpora novas mecânicas, gráficos desenhados à mão e uma banda sonora bombástica.