Junta-te à caça de Easter Eggs no vídeo da PlayStation

A Sony Interactive Entertainment anuncia a caça de Easter Eggs no vídeo de marca global da PlayStation®. O recente spot de marca global transporta o espetador numa viagem re-imaginada através de um dos jogos mais antigos e venerados da história: o xadrez, e mostra que a PlayStation® está a ultrapassar limites e a redefinir ideias do que é possível. Numa cidade fantástica como pano de fundo, o jogo rege-se por regras e limitações, onde se vê o que acontece quando um jogador desafia as convenções e se mantém triunfante, provando que jogar não tem limites.

Ao assistir ao vídeo, poderás reparar que a PlayStation® presta tributo a alguns jogos, sendo que existem mais de 30 Easter Eggs escondidos. Consegues encontrar todos? Encontra pelo menos um Easter Egg para receberes um código para desbloqueares um conjunto de avatares.

Para participar, assiste ao vídeo aqui e cada vez que encontrares um Easter Egg, clica nele. Irá aparecer uma moldura azul à volta do vídeo cada vez que encontrares um Easter Egg e poderás confirmar a que jogo é que pertence.