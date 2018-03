Continuar a ler

"O meu nome é Jeff Goldblum e estou aqui para vos dizer que vou trabalhar em Jurassic World Evolution, o jogo produzido pela equipa da Frontier. Vou estar com vocês durante todo o jogo como Dr. Iam Malcom, a personagem que represento nos filmes Jurassic Park", revelou o ator.



Jeff mostrou-se ainda impressionado com o jogo: "Recomendo vivamente. Leva 10 Goldblums numa escala de 10 Goldblums possíveis. É a minha maior pontuação".



Recorde-se que Jurassic World Evolution será uma espécie de simulador de um parque jurássico cuja jogabilidade assenta em três pilares: entretenimento (gerir o parque e atrair visitantes), ciência (pesquisa genética e cruzamento de espécies) e segurança (ou falta dela, à boa moda da famosa saga).





Autor: Luís Miroto Simões