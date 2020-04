Just Cause 4 e Wheels of Aurelia gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana da Epic Games é o quarto jogo da franquia Just Cause. Novamente na pele do agente Rico Rodriguez viajamos até Solís, um país sul-americano palco de conflitos, opressão e condições climáticas extremas, onde Rico vai tentar descobrir a verdade sobre o seu passado. Foi desenvolvido pela Avalanche Studios e publicado pela Square Enix em dezembro de 2018.

A segunda oferenda trata-se de Wheels of Aurelia, onde encarnamos Lella na sua viagem pela costa oeste da Itália dos anos 70. Foi desenvolvido e publicado pela Santa Ragione em setembro de 2016.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 23 de abril, Just Cause 4 passa a custar 24,99€ e Wheels of Aurelia passa a custar 8,19€.

Os jogos sucedem a Close to the Sun e Sherlock Holmes: Crimes and Punishment como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 23 a 30 abril, For The King vai ser o jogo oferecido.

Autor: Filipe Silva